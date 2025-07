Ukraynalı uşaqların növbəti qrupu reabilitasiya üçün Azərbaycana gəlib

Ukraynanın Sumı vilayətindən uşaqlardan ibarət növbəti qrup reabilitasiya üçün Azərbaycana gəlib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev sosial şəbəkə hesabında yazıb.

"Ukraynalı uşaqlar üçün bu proqramın dəstəklənməsinə görə Azərbaycan rəhbərliyinə, xalqına və bütün tərəfdaşlara minnətdaram", - səfir vurğulayıb.