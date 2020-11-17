Türkiyə XİN: Qəhrəman mücadələsi ilə tarix yazan qardaşlarımızı təbrik edirik

“İki dövlət - bir millət olduğumuz Can Azərbaycanın Milli Dirçəliş Günü mübarək olsun!”.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin tvitter səhifəsində paylaşım edilib.
“Qəhrəman mücadələsi ilə tarix yazaraq işğala son qoyan azərbaycanlı qardaşlarımızı bu münasibət ilə bir daha təbrik edirik”, - qeyd olunub.
— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri)
#İkiDevletTekMilletolduğumuz Can #Azerbaycan’ın Milli Uyanış Günü’nü kutluyoruz!
Kahraman mücadeleleriyle tarih yazarak, işgale son veren Azerbaycanlı kardeşlerimizi bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyoruz.
pic.twitter.com/Ev2J9ZacVF November 17, 2020