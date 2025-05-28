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Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik edib

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik edib Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
Xarici siyasət
28 may 2025 11:39
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik edib

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, nazirlik bu barədə "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

"Qardaş Azərbaycanın 28 May Müstəqillik Günü mübarək.

“Bir millət, iki dövlət” anlayışı ilə həmişə birlikdə olacağıq.

Yaşasın dostluq, yaşasın qardaşlıq!" - paylaşımda qeyd olunub.

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