Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Azərbaycanı 26 iyun - ölkəmizin Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə qurumun tviter səhifəsində paylaşım edilib.

“Azərbaycanı Silahlı Qüvvələri Günü münasibətilə təbrik edirik”, - paylaşımda deyilir.