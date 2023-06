Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила Азербайджан с 26 июня - Днем вооруженных сил.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на Twitter-странице организации.

"Поздравляем Азербайджан с Днем вооруженных сил", - говорится в публикации.