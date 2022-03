Azərbaycanın BMT-yə üzv olmasının 30 illiyi Şuşada qeyd ediləcək

Şuşada Azərbaycanın BMT-yə üzv olmasının 30 illiyi qeyd ediləcək.

“Report” xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tviter səhifəsində yazıb.

“Biz BMT-nin Azərbaycanda akkreditə olunmuş nümayəndəsi ilə Şuşaya səfər etmək üçün “Xankəndi” adlı təyyarə ilə Füzuli hava limanına uçuruq. Azərbaycanın BMT-yə üzvlüyünün 30 illiyi qeyd olunacaq”, - o bildirib.