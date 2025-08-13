Haqqımızda

Vaşinqton görüşü hələ uzun illər təhlil olunacaq, əsl dəyərinə layiqli qiymət veriləcək - RƏY

Vaşinqton görüşü hələ uzun illər təhlil olunacaq, əsl dəyərinə layiqli qiymət veriləcək - RƏY Ağ Evdə avqustun 8-də keçirilən üçtərəfli zirvə görüşü hələ bundan sonra da uzun illər təhlil olunacaq, onun əsl dəyərinə layiqli qiymət veriləcək.
Xarici siyasət
13 avqust 2025 09:32
Vaşinqton görüşü hələ uzun illər təhlil olunacaq, əsl dəyərinə layiqli qiymət veriləcək - RƏY

Ağ Evdə avqustun 8-də keçirilən üçtərəfli zirvə görüşü hələ bundan sonra da uzun illər təhlil olunacaq, onun əsl dəyərinə layiqli qiymət veriləcək.

Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Məlahət İbrahimqızı deyib.

Deputatın fikrincə bu, gələcək və qlobal sülh üçün də böyük töhfə olacaq:

"Bölgə əhalisinin, gənclərinin bu müharibədə həlak olmasının artıq qarşısı alınacaq. Bu zəfərin, eləcə də Vaşinqtonda paraflanmış sənədin əsas qəhrəmanları bizim şəhidlərimizdir - istər Birinci Qarabağ, istər İkinci Qarabağ müharibəsində, istərsə də 2023-cü il antiterror əməliyyatında canlarını fəda edənlər. Azərbaycan dövləti qalib və müzəffər ölkə olaraq dünyaya bəlli oldu. Güclü tərəf isə hər zaman əsas söz sahibi olur".

Məlahət İbrahimqızı
Məlahət İbrahimqızı

M.İbrahimqızı bildirib ki, Azərbaycan təkcə güclü dövlət kimi deyil, eyni zamanda haqlı olan ölkə kimi tanındı.

"Prezident xalqa müraciətində də demişdi ki, biz haqq və ədalət yolunda müharibəyə başlayırıq. Yəni bölgədə sülhün bərqərar olması, davamlı və dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi, həm də xalqlar arasında tolerantlıq və yaxşı qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsi dövlət başçısının mühüm xidmətidir. İlk sülh, xoş niyyət əlini uzadan məhz Prezident İlham Əliyev oldu".

Deputat əlavə edib ki, gələcək nəsillər 44 günlük Vətən müharibəsi və sülh müqaviləsinə gedən yolda əldə olunan nəticələr barədə danışarkən bu tarixi nailiyyətlərin müəlliflərindən birinin məhz İlham Əliyev olduğunu deyəcəklər.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan - Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan - Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Temmi Bryus: Bakı - İrəvan razılaşmaları Cənubi Qafqazın potensialını üzə çıxaracaq
Temmi Bryus: Bakı - İrəvan razılaşmaları Cənubi Qafqazın potensialını üzə çıxaracaq
13 avqust 2025 00:19
Vladanka Andreyeva: Birgə Bəyannamə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında tarixi mərhələdir
Vladanka Andreyeva: Birgə Bəyannamə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında tarixi mərhələdir
12 avqust 2025 21:40
Moratinos: BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı Azərbaycanla Ermənistana dəstək və əməkdaşlığa sadiq qalır
Moratinos: BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı Azərbaycanla Ermənistana dəstək və əməkdaşlığa sadiq qalır
12 avqust 2025 21:31
Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəliyi ikitərəfli tərəfdaşlığa sadiqliyini ifadə edib
Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəliyi ikitərəfli tərəfdaşlığa sadiqliyini ifadə edib
12 avqust 2025 21:13
Tramp İlham Əliyev və Nikol Paşinyanla Vaşinqtondakı görüşündən video yayımlayıb
VideoTramp İlham Əliyev və Nikol Paşinyanla Vaşinqtondakı görüşündən video yayımlayıb
12 avqust 2025 20:59
NATO rəsmisi: Regional təhlükəsizliyi təşviq etmək üçün Azərbaycan və Ermənistanla yaxından işləyəcəyik
NATO rəsmisi: Regional təhlükəsizliyi təşviq etmək üçün Azərbaycan və Ermənistanla yaxından işləyəcəyik
12 avqust 2025 19:21
Kavelaşvili: Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına töhfə verməyə davam edəcəyik
Kavelaşvili: Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına töhfə verməyə davam edəcəyik
12 avqust 2025 18:52
Ceyhun Bayramov Mirzoyanla Birgə Bəyannamənin icrasını müzakirə edib
Ceyhun Bayramov Mirzoyanla Birgə Bəyannamənin icrasını müzakirə edib
12 avqust 2025 18:33
Mixail Qonçar: Rusiya acizlikdən Azərbaycana qarşı yalnız çirkli oyunlar oynaya bilər
Mixail Qonçar: Rusiya acizlikdən Azərbaycana qarşı yalnız çirkli oyunlar oynaya bilər
12 avqust 2025 18:05

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi