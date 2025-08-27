Haqqımızda

Səfirlik: Azərbaycanla ABŞ arasında Vaşinqtonda imzalanan sənəd əməkdaşlığın yeni mərhələsinin başlanğıcıdır

Səfirlik: Azərbaycanla ABŞ arasında Vaşinqtonda imzalanan sənəd əməkdaşlığın yeni mərhələsinin başlanğıcıdır Azərbaycanla ABŞ arasında Vaşinqtonda imzalanan sənəd əməkdaşlığın yeni mərhələsinin başlanğıcıdır.
Xarici siyasət
27 avqust 2025 13:12
Səfirlik: Azərbaycanla ABŞ arasında Vaşinqtonda imzalanan sənəd əməkdaşlığın yeni mərhələsinin başlanğıcıdır

Azərbaycanla ABŞ arasında Vaşinqtonda imzalanan sənəd əməkdaşlığın yeni mərhələsinin başlanğıcıdır.

Bu barədə “Report”un sorğusuna cavab olaraq ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib.

Vurğulanıb ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistan arasında onilliklərdir davam edən münaqişəyə son qoymaq üçün tarixi bir razılaşma üzrə danışıqlar aparıb:

“Həmin gün ABŞ və Azərbaycan arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması məqsədilə Strateji İşçi Qrupunun yaradılmasına dair Anlaşma Memorandumu (MOU) imzalandı. Bu sənəd ABŞ və Azərbaycan arasında daha sıx iqtisadi əlaqələrin qurulmasına xidmət edəcək. Bu hadisə ölkələrimiz arasında iqtisadi və kommersiya əməkdaşlığının yeni bir mərhələsinin başlanğıcını göstərir”.

Qeyd edək ki, ABŞ biznes nümayəndə heyətinin sentyabrın 7-9-da Azərbaycana səfəri planlaşdırılır.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Посольство США: Меморандум между Баку и Вашингтоном - начало нового этапа двустороннего сотрудничества

Eksklüziv xəbərlər

Özbəkneftqaz SOCAR ilə gələcək əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini açıqlayıb - EKSKLÜZİV
"Özbəkneftqaz" SOCAR ilə gələcək əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini açıqlayıb - EKSKLÜZİV
25 avqust 2025 16:56
SOCAR-ın Özbəkistanda geoloji kəşfiyyat işlərinə başlayacağı vaxt açıqlanıb
SOCAR-ın Özbəkistanda geoloji kəşfiyyat işlərinə başlayacağı vaxt açıqlanıb
25 avqust 2025 15:10
Özbəkneftqazın rəhbəri: “SOCAR ilə ticarət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını araşdırırıq”
"Özbəkneftqaz"ın rəhbəri: “SOCAR ilə ticarət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını araşdırırıq”
25 avqust 2025 13:43
Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır” - MÜSAHİBƏ
Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır” - MÜSAHİBƏ
25 avqust 2025 11:04
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi