    Посольство США: Меморандум между Баку и Вашингтоном - начало нового этапа двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 27 августа, 2025
    • 13:25
    Посольство США: Меморандум между Баку и Вашингтоном - начало нового этапа двустороннего сотрудничества

    Подписание в Вашингтоне Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США является началом нового этапа двустороннего сотрудничества.

    Об этом Report сообщили в посольстве США в Баку.

    В дипмиссии напомнили, что 8 августа в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа состоялись переговоры между лидерами Азербайджана и Армении, в ходе которых были достигнуты исторические договоренности о прекращении многолетнего конфликта.

    В тот же день был подписан Меморандум о взаимопонимании о создании Стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства Азербайджан-США.

    "Этот шаг будет способствовать укреплению экономических связей между США и Азербайджаном и знаменует начало нового этапа экономического и торгового взаимодействия стран", - отметили в посольстве.

    Отметим, что на 7–9 сентября запланирован визит делегации американского бизнес-сообщества в Азербайджан.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Səfirlik: Azərbaycanla ABŞ arasında Vaşinqtonda imzalanan sənəd əməkdaşlığın yeni mərhələsinin başlanğıcıdır
    Английская версия Английская версия
    Embassy: MoU signed in Washington marks beginning of new era in US-Azerbaijan cooperation

    Лента новостей