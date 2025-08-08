Haqqımızda

Rusiyanın Odessada SOCAR-ın bazasına raket zərbəsi Moskvanın Azərbaycana qarşı təzyiq siyasətinin tərkib hissəsidir - RƏY

Rusiyanın Odessada SOCAR-ın bazasına raket zərbəsi Moskvanın Azərbaycana qarşı təzyiq siyasətinin tərkib hissəsidir - RƏY Rusiyanın Odessada SOCAR-ın bazasına raket zərbəsi Moskvanın Azərbaycana qarşı təzyiq siyasətinin tərkib hissəsidir - RƏY
Xarici siyasət
8 avqust 2025 22:28
Rusiyanın Odessada SOCAR-ın bazasına raket zərbəsi Moskvanın Azərbaycana qarşı təzyiq siyasətinin tərkib hissəsidir - RƏY

Rusiyanın Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Ukraynanın Odessa vilayətində yerləşən neft bazasına hücumu Azərbaycana qarşı son aylarda intensivləşən təzyiq siyasətinin tərkib hissəsidir.

Bunu “Report”a açıqlamasında Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin (BMTM) baş məsləhətçisi Mətin Məmmədli deyib.

O qeyd edib ki, “Şahed” pilotsuz uçuş aparatları ilə həyata keçirilən hücum təsadüfi hesab oluna bilməz:

“Bu, xüsusilə Azərbaycana qarşı yönəlmiş bir addımdır. Hətta ölkəmizə qarşı Rusiyanın son aylarda intensivləşən təzyiq siyasətinin tərkib hissəsidir”.

Ekspert diqqətə çatdırıb ki, Rusiya bununla Azərbaycanın müstəqil xarici siyasətindən, o cümlədən enerji siyasətindən narahat olduğunu ortaya qoyur:

“Son aylarda Rusiya bir-birinin ardınca Azərbaycana qarşı yönələn müəyyən addımlar atır. Bu isə nəticədə iki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşməsinə, ciddi problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Ancaq bilmək lazımdır ki, edilən təzyiqlər müxtəlif formalarda olsa da, nəticə verməyəcək. Azərbaycan tutduğu mövqedə qərarlı və qətidir. Azərbaycanın siyasəti hər hansı bir ölkəyə qarşı deyil, yalnız milli maraqların həyata keçirilməsinə əsaslanır. Ölkəmiz güclüdür, haqlıdır, qalibdir. Ərazi ölçüsündən asılı olmayaraq heç bir dövlət Azərbaycanla təhdid dilində danışa bilməz, bunu Rusiyadakı hakim dairələr nə qədər tez anlasalar, bir o qədər öz xeyirlərinə olar”.

Xatırladaq ki, avqustun 8-nə keçən gecə Rusiya Silahlı Qüvvələri Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Ukraynanın Odessa vilayətində yerləşən neft bazasına “Şahed” pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum edib. PUA zərbələri yanğına səbəb olub və dizel yanacağı nəql edilən boru kəmərinə ziyan vurub. Zərbələr nəticəsində 4 nəfər ağır yaralanıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
2 avqust 2025 18:17
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
2 avqust 2025 17:12
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
4 avqust 2025 11:49
Bakıda yarımtikilidə narkotik aludəçiləri saxlanılıb
Bakıda yarımtikilidə narkotik aludəçiləri saxlanılıb
4 avqust 2025 09:32
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi