Niderlandda yerli vaxtla saat 12.00-a kimi orada qeydiyyatda olan Azərbaycan vətəndaşlarının 20 faizdən çoxu səsvermə hüququndan istifadə edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Niderlanddakı səfiri Rəhman Mustafayev "X"də yazıb.

"Yerli vaxtla saat 12.00-a kimi Niderlandda yaşayan və işləyən qeydiyyatda olan Azərbaycan vətəndaşlarının 20 faizdən çoxu seçki məntəqəsində səs verib",-səfir qeyd edib.