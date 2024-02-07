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Посол: Проголосовали более 20% граждан Азербайджана, зарегистрированных в Нидерландах

Посол: Проголосовали более 20% граждан Азербайджана, зарегистрированных в Нидерландах Более 20% зарегистрированных в Нидерландах граждан Азербайджана воспользовались избирательным правом по состоянию на 12:00 по местному времени.
Внешняя политика
7 февраля 2024 г. 16:05
Посол: Проголосовали более 20% граждан Азербайджана, зарегистрированных в Нидерландах

Более 20% зарегистрированных в Нидерландах граждан Азербайджана воспользовались избирательным правом по состоянию на 12:00 по местному времени.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев написал в соцсети "Х".

"По состоянию на 12:00 по местному времени более 20% зарегистрированных граждан Азербайджана, проживающих и работающих в Нидерландах, проголосовали на избирательных участках", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Ambassador: Over 20% of registered Azerbaijani citizens in Netherlands participated in voting
Версия на азербайджанском языке Rəhman Mustafayev: "Niderlandda qeydiyyatda olan Azərbaycan vətəndaşlarının 20 faizdən çoxu səs verib"

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