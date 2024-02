Посол: Проголосовали более 20% граждан Азербайджана, зарегистрированных в Нидерландах

Более 20% зарегистрированных в Нидерландах граждан Азербайджана воспользовались избирательным правом по состоянию на 12:00 по местному времени.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев написал в соцсети "Х".

"По состоянию на 12:00 по местному времени более 20% зарегистрированных граждан Азербайджана, проживающих и работающих в Нидерландах, проголосовали на избирательных участках", - говорится в публикации.