İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Quterreş: COP31-dən iqlim dəyişikliyinə qarşı güclü mesajlar gözləyirik

    Xarici siyasət
    • 10 noyabr, 2026
    • 15:41
    Quterreş: COP31-dən iqlim dəyişikliyinə qarşı güclü mesajlar gözləyirik

    Türkiyə COP31-ə yüksək səviyyədə ev sahibliyi edir.

    "Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, bunu BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş deyib.

    O konfransdan emissiyaların azaldılması və bərpaolunan enerjiyə keçidin sürətləndirilməsi istiqamətində konkret qərarlar və güclü mesajlar gözlədiklərini deyib.

    BMT-nin Baş katibi yaxın illərdə qlobal emissiyaların ən azı 6 faiz azaldılmasının vacibliyini vurğulayıb, inkişaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə dəstəyinin artırılmasına çağırıb.

    Quterreş Türkiyənin birinci xanımı Əminə Ərdoğanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Sıfır tullantı" layihəsini yüksək qiymətləndirib və onun iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə əhəmiyyətini qeyd edib.

    Antonio Quterreş COP31 Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Guterres calls for strong climate action at COP31
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    17:42
    Heqset öz impiçmenti cəhdini siyasi tamaşa və sabotaj adlandırıb
    Digər ölkələr
    17:33
    İraq İran yığmasının olduğu təyyarənin Bəsrə aeroportuna enməsinə icazə verməyib
    Digər ölkələr
    17:29
    Makron cütlüyü amerikalı podkastçı Kendis Ouensə qarşı yeni iddia qaldırıb
    Digər ölkələr
    17:17
    Gürcüstanın Azərbaycandan soğan idxalına çəkdiyi xərc 2 dəfədən çox artıb
    Biznes
    17:14
    Vensan Kompani "Bavariya"nın düşərgəsinə qayıdıb
    Futbol
    17:02
    Keniyada yaraqlılar iki polis əməkdaşı da daxil olmaqla, səkkiz nəfəri öldürüblər
    Digər ölkələr
    16:53
    Əbu-Dabidə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqları başa çatıb - Yenilənib-3
    Digər ölkələr
    16:45
    "PAŞA Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:22
    Gürcüstanın Azərbaycandan xiyar alışına çəkdiyi xərc 3 dəfəyə yaxın artıb
    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti