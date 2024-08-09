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İlham Əliyev Astanada Mərkəzi Asiya və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Başçılarının görüşündə çıxış edib - YENİLƏNİB

İlham Əliyev Astanada Mərkəzi Asiya və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Başçılarının görüşündə çıxış edib - YENİLƏNİB Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Mərkəzi Asiya və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Başçılarının Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən görüşündə iştirak edir.
Xarici siyasət
9 Avqust , 2024 12:48
İlham Əliyev Astanada Mərkəzi Asiya və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Başçılarının görüşündə çıxış edib - YENİLƏNİB

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 9-da Qazaxıstanın paytaxtı Astanada Mərkəzi Asiya və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Başçılarının görüşündə iştirak edib.

"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti tədbirdə çıxış edib.

12:14

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Mərkəzi Asiya və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Başçılarının Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən görüşündə iştirak edir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

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Rus versiyası FotoПрезидент Ильхам Алиев выступил на встрече глав государств ЦА и Азербайджана в Астане
İngilis versiyası FotoPresident Ilham Aliyev participates in meeting of Heads of State of Central Asia and Republic of Azerbaijan in Astana

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