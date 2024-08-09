İlham Əliyev Astanada Mərkəzi Asiya və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Başçılarının görüşündə çıxış edib - YENİLƏNİB

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 9-da Qazaxıstanın paytaxtı Astanada Mərkəzi Asiya və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Başçılarının görüşündə iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti tədbirdə çıxış edib.
12:14
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Mərkəzi Asiya və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Başçılarının Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən görüşündə iştirak edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.