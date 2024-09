Vüqar Mustafayev Pakistan səfiri ilə ölkələr arasında inkişaf edən əlaqələrdən danışıb

Azərbaycanın müdafiə sənayesi naziri Vüqar Mustafayev Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Qasım Mohiuddini qəbul edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" hesabında yazıb.

"Azərbaycanın müdafiə sənayesi nazir Vüqar Mustafayev ilə müzakirəmiz zamanı qardaş ölkələr arasındakı inkişaf edən əlaqələri bir daha təsdiqlədik", - diplomat qeyd edib.

Pakistanın Azərbaycandakı səfirliyinin "X" hesabında isə tərəflərin iki ölkə arasındakı əməkdaşlığı daha da gücləndirmək mövqeyini təsdiqlədikləri vurğulanıb.