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Министр оборонной промышленности Азербайджана провел встречу с послом Пакистана в Баку

Министр оборонной промышленности Азербайджана провел встречу с послом Пакистана в Баку Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев принял посла Пакистана в Баку Гасыма Мохиуддина.
Внешняя политика
11 сентября 2024 г. 20:28
Министр оборонной промышленности Азербайджана провел встречу с послом Пакистана в Баку

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев принял посла Пакистана в Баку Гасыма Мохиуддина.

Как сообщает Report, об этом посол написал в соцсети "X".

"В ходе обсуждений с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым еще раз подтвердили развивающиеся отношения между двумя братскими странами", - отметил дипломат.

Посольство Пакистана в Азербайджане, в свою очередь, в соцсети "X" сообщило, что стороны подтвердили позиции на дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Mustafayev Pakistan səfiri ilə ölkələr arasında inkişaf edən əlaqələrdən danışıb

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