Monteneqro XİN: Cənubi Qafqazda davamlı sülhə doğru atılan bu mühüm addımı yüksək qiymətləndiririk

Monteneqro XİN: Cənubi Qafqazda davamlı sülhə doğru atılan bu mühüm addımı yüksək qiymətləndiririkMonteneqro Azərbaycan və Ermənistan arasında Vaşinqtonda imzalanmış sülh sazişini alqışlayır və xüsusi vasitəçilik roluna görə ABŞ-a minnətdarlığını bildirir.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Monteneqro Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) “X” hesabında paylaşım edilib.
“Biz Cənubi Qafqazda davamlı sülh və sabitliyə doğru atılan bu mühüm addımı yüksək qiymətləndiririk”, – deyə bəyanatda bildirilir.
Montenegro welcomes the peace agreement signed between Azerbaijan and Armenia in Washington, and expresses gratitude to the United States for the dedicated mediating role. We commend this significant step towards lasting peace and stability in the South Caucasus.…