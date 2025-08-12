Mixail Qonçar: Rusiya acizlikdən Azərbaycana qarşı yalnız çirkli oyunlar oynaya bilər

Rusiya "Azərbaycana qarşı çoxölçülü zərərvericilik" siyasətinə keçib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə "Strategiya XXI" Qlobalistika Mərkəzinin prezidenti Mixail Qonçar “RBK-Ukrayna”ya müsahibəsində Rusiya hərbçilərinin Ukraynada Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) obyektlərinə endirdiyi zərbələri şərh edərkən bildirib.
Onun fikrincə, Ukraynada SOCAR-ın obyektlərinə edilən hücumlar "acizlikdən doğan qisas" aksiyalarıdır.
Qonçarın sözlərinə görə, Azərbaycan Avropa İttifaqının qaz bazarında iştirakını artırır və Moskva buna qarşı heç nə edə bilməyəcək.
Bununla yanaşı, o vurğulayıb ki, bu gün Azərbaycan güclü mövqedədir və bunu hiss edir, çünki ölkənin enerji daşıyıcılarına maraq, o cümlədən ABŞ şirkətlərinin marağı yalnız və yalnız artır.
"Bu gün onlar özlərini güclü mövqedə hiss edirlər. ABŞ-nin “Exxon Mobil” şirkəti Xəzər dənizində Azərbaycanın hələ işlənməmiş "Qarabağ" qaz yatağına maraq göstərir. Buna görə də düşünürəm ki, Azərbaycan zərbəyə davam gətirəcək", - politoloq vurğulayıb.