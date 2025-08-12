Haqqımızda

Mixail Qonçar: Rusiya acizlikdən Azərbaycana qarşı yalnız çirkli oyunlar oynaya bilər

Mixail Qonçar: Rusiya acizlikdən Azərbaycana qarşı yalnız çirkli oyunlar oynaya bilər Rusiya "Azərbaycana qarşı çoxölçülü zərərvericilik" siyasətinə keçib.
Xarici siyasət
12 avqust 2025 18:05
Mixail Qonçar: Rusiya acizlikdən Azərbaycana qarşı yalnız çirkli oyunlar oynaya bilər

Rusiya "Azərbaycana qarşı çoxölçülü zərərvericilik" siyasətinə keçib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə "Strategiya XXI" Qlobalistika Mərkəzinin prezidenti Mixail Qonçar “RBK-Ukrayna”ya müsahibəsində Rusiya hərbçilərinin Ukraynada Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) obyektlərinə endirdiyi zərbələri şərh edərkən bildirib.

Onun fikrincə, Ukraynada SOCAR-ın obyektlərinə edilən hücumlar "acizlikdən doğan qisas" aksiyalarıdır.

Qonçarın sözlərinə görə, Azərbaycan Avropa İttifaqının qaz bazarında iştirakını artırır və Moskva buna qarşı heç nə edə bilməyəcək.

Bununla yanaşı, o vurğulayıb ki, bu gün Azərbaycan güclü mövqedədir və bunu hiss edir, çünki ölkənin enerji daşıyıcılarına maraq, o cümlədən ABŞ şirkətlərinin marağı yalnız və yalnız artır.

"Bu gün onlar özlərini güclü mövqedə hiss edirlər. ABŞ-nin “Exxon Mobil” şirkəti Xəzər dənizində Azərbaycanın hələ işlənməmiş "Qarabağ" qaz yatağına maraq göstərir. Buna görə də düşünürəm ki, Azərbaycan zərbəyə davam gətirəcək", - politoloq vurğulayıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Honchar: Out of weakness, Russia can only cause trouble for Azerbaijan, but Baku is in a strong position
Rus versiyası Михаил Гончар: РФ от бессилия может лишь пакостить Азербайджану, но Баку находится в сильной позиции

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Kavelaşvili: Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına töhfə verməyə davam edəcəyik
Kavelaşvili: Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına töhfə verməyə davam edəcəyik
12 avqust 2025 18:52
Ceyhun Bayramov Mirzoyanla Birgə Bəyannamənin icrasını müzakirə edib
Ceyhun Bayramov Mirzoyanla Birgə Bəyannamənin icrasını müzakirə edib
12 avqust 2025 18:33
Norveçdəki Azərbaycan diaspor təşkilatı yerli hökuməti ədalətli olmağa çağırıb
Norveçdəki Azərbaycan diaspor təşkilatı yerli hökuməti ədalətli olmağa çağırıb
12 avqust 2025 17:58
Tacikistan Prezidenti İlham Əliyevi Ermənistanla Birgə Bəyannamənin imzalanması münasibətilə təbrik edib
Tacikistan Prezidenti İlham Əliyevi Ermənistanla Birgə Bəyannamənin imzalanması münasibətilə təbrik edib
12 avqust 2025 16:36
İlham Əliyevin Vaşinqton səfəri Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyalarını tam iflas etdi - RƏY
İlham Əliyevin Vaşinqton səfəri Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyalarını tam iflas etdi - RƏY
12 avqust 2025 15:14
Vaşinqton görüşü Azərbaycan xarici siyasət tarixində mühüm səhifələrdən biri kimi qalacaq - RƏY
Vaşinqton görüşü Azərbaycan xarici siyasət tarixində mühüm səhifələrdən biri kimi qalacaq - RƏY
12 avqust 2025 14:42
İlham Əliyev Albaniya Prezidentini Vaşinqton görüşü barədə məlumatlandırıb
İlham Əliyev Albaniya Prezidentini Vaşinqton görüşü barədə məlumatlandırıb
12 avqust 2025 12:32
Kremlin təbliğat maşınının başında olanlar sülh təşəbbüslərini gözdən salmağa çalışırlar – RƏY
Kremlin təbliğat maşınının başında olanlar sülh təşəbbüslərini gözdən salmağa çalışırlar – RƏY
12 avqust 2025 12:12
Trampın Cənubi Qafqazda sülh və tərəqqinin təmini istiqamətində fəaliyyəti təqdirəlayiqdir - RƏY
Trampın Cənubi Qafqazda sülh və tərəqqinin təmini istiqamətində fəaliyyəti təqdirəlayiqdir - RƏY
12 avqust 2025 11:57
Bakı və İslamabad quru nəqliyyat marşrutlarının inkişafı hesabına ticarət dövriyyəsini artırmaq niyyətindədir
Bakı və İslamabad quru nəqliyyat marşrutlarının inkişafı hesabına ticarət dövriyyəsini artırmaq niyyətindədir
12 avqust 2025 11:34

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi