Leyla Abdullayeva Fransanın yeni səfirinin dövründə Bakı ilə Paris arasında əlaqələrin inkişafına ümid bəslədiyini bildirib

Xarici siyasət
20 avqust 2025 10:43
Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva Sofi Laquttu Fransanın Azərbaycandakı səfiri vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə təbrik edib, Bakı ilə Paris arasında əlaqələrin inkişafına ümidvar olduğunu bildirib.

"Report"un xəbərinə görə, bu barədə azərbaycanlı diplomat "X" hesabında yazıb.

"Hörmətli həmkarım Sofi Laquttu səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, birgə səylərimiz Azərbaycan və Fransa arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafına töhfə verəcək", - L.Abdullayeva vurğulayıb.

İngilis versiyası Leyla Abdullayeva expresses hope for development of Baku–Paris relations under new ambassador
Rus versiyası Лейла Абдуллаева выразила надежду на развитие отношений Баку и Парижа при новом после Франции

