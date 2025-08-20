Leyla Abdullayeva Fransanın yeni səfirinin dövründə Bakı ilə Paris arasında əlaqələrin inkişafına ümid bəslədiyini bildirib
Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva Sofi Laquttu Fransanın Azərbaycandakı səfiri vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə təbrik edib, Bakı ilə Paris arasında əlaqələrin inkişafına ümidvar olduğunu bildirib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə azərbaycanlı diplomat "X" hesabında yazıb.
"Hörmətli həmkarım Sofi Laquttu səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, birgə səylərimiz Azərbaycan və Fransa arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafına töhfə verəcək", - L.Abdullayeva vurğulayıb.
Mes sincères félicitations, chère collègue @Sophie_Lagoutte. J’espère que nos efforts conjoints contribueront au développement des relations bilatérales entre .