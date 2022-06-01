Kanadalı deputat: “Respublika Gününü azərbaycanlılarla qeyd etmək şərəfdir”
Kanadalı deputat: “Respublika Gününü azərbaycanlılarla qeyd etmək şərəfdir”“Bu gün mən Azərbaycanın Müstəqillik Gününü qeyd etmək üçün Kanada Parlamenti İcmalar Palatasında çıxış etdim. Kanada-Azərbaycan Parlamentinin Dostluq Komitəsinin sədri olmaq və bu günü kanadalı azərbaycanlılar və bütün dünya azərbaycanlıları ilə qeyd etm
“Bu gün mən Azərbaycanın Müstəqillik Gününü qeyd etmək üçün Kanada Parlamenti İcmalar Palatasında çıxış etdim. Kanada-Azərbaycan Parlamentinin Dostluq Komitəsinin sədri olmaq və bu günü kanadalı azərbaycanlılar və bütün dünya azərbaycanlıları ilə qeyd etmək şərəfdir!”.
“Report” xəbər verir ki, bu fikirləri Kanada Parlamenti İcmalar Palatasının Azərbaycanla dostluq qrupunun rəhbəri Filip Lourens tviter hesabında yazıb.
O, çıxışının videogörüntüsünü də paylaşıb.
Today, I spoke in the House to celebrate Azerbaijan Republic Day. It is an honour to be the chair of the Canada-Azerbaijan Parliamentary Friendship Committee and celebrate this day with Azerbaijani Canadians and Azerbaijanis throughout the world! pic.twitter.com/qsSrKtQiN9