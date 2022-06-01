Haqqımızda

Kanadalı deputat: “Respublika Gününü azərbaycanlılarla qeyd etmək şərəfdir”

Kanadalı deputat: “Respublika Gününü azərbaycanlılarla qeyd etmək şərəfdir” “Bu gün mən Azərbaycanın Müstəqillik Gününü qeyd etmək üçün Kanada Parlamenti İcmalar Palatasında çıxış etdim. Kanada-Azərbaycan Parlamentinin Dostluq Komitəsinin sədri olmaq və bu günü kanadalı azərbaycanlılar və bütün dünya azərbaycanlıları ilə qeyd etm
Xarici siyasət
1 İyun , 2022 08:29
Kanadalı deputat: “Respublika Gününü azərbaycanlılarla qeyd etmək şərəfdir”

“Bu gün mən Azərbaycanın Müstəqillik Gününü qeyd etmək üçün Kanada Parlamenti İcmalar Palatasında çıxış etdim. Kanada-Azərbaycan Parlamentinin Dostluq Komitəsinin sədri olmaq və bu günü kanadalı azərbaycanlılar və bütün dünya azərbaycanlıları ilə qeyd etmək şərəfdir!”.

“Report” xəbər verir ki, bu fikirləri Kanada Parlamenti İcmalar Palatasının Azərbaycanla dostluq qrupunun rəhbəri Filip Lourens tviter hesabında yazıb.

O, çıxışının videogörüntüsünü də paylaşıb.

Bizim Facebook səhifəmizə abunə olun
İngilis versiyası VideoCanadian MP: It is an honour to celebrate Independence Day with Azerbaijanis
Rus versiyası VideoКанадский депутат: Это честь праздновать День Независимости с азербайджанцами

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Britaniya səfiri: Azərbaycan özünü etibarlı enerji tərəfdaşı kimi sübut edib
Britaniya səfiri: "Azərbaycan özünü etibarlı enerji tərəfdaşı kimi sübut edib"
1 İyun , 2022 11:37
İlham Əliyev: “Azərbaycan qazına olan tələbat kəskin artıb”
İlham Əliyev: “Azərbaycan qazına olan tələbat kəskin artıb”
1 İyun , 2022 11:07
Prezident: “Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində vacib rol oynayır”
Prezident: “Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində vacib rol oynayır”
1 İyun , 2022 10:35
ABŞ-ın Yuta ştatı Azərbaycana dair bəyannamə qəbul edib
ABŞ-ın Yuta ştatı Azərbaycana dair bəyannamə qəbul edib
1 İyun , 2022 07:51
Aİ: Azərbaycan və Ermənistanla əməkdaşlığı dərinləşdirməyə sadiqik
Aİ: Azərbaycan və Ermənistanla əməkdaşlığı dərinləşdirməyə sadiqik
1 İyun , 2022 03:09
Aİ-nin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana səfər edəcək
Aİ-nin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana səfər edəcək
1 İyun , 2022 03:05
ABŞ-ın Pensilvaniya ştatında Azərbaycanla bağlı təqdimat olub
FotoABŞ-ın Pensilvaniya ştatında Azərbaycanla bağlı təqdimat olub
31 May , 2022 22:07
Ceyhun Bayramov Bolqarıstan Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb
Foto Ceyhun Bayramov Bolqarıstan Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb
31 May , 2022 19:14
Ceyhun Bayramov Bolqarıstan Prezidenti ilə görüşüb
FotoCeyhun Bayramov Bolqarıstan Prezidenti ilə görüşüb
31 May , 2022 18:21
Ermənistan spikeri: “Qarabağın heç vaxt Azərbaycanın tərkibində olmayacağını deməyə haqqım yoxdur”
Ermənistan spikeri: “Qarabağın heç vaxt Azərbaycanın tərkibində olmayacağını deməyə haqqım yoxdur”
31 May , 2022 17:44

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi