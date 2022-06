Канадский депутат: Это честь праздновать День Независимости с азербайджанцами

"Сегодня я выступил в Палате общин парламента Канады, чтобы отпраздновать День независимости Азербайджана. Это честь быть председателем комитета дружбы с Азербайджаном Палаты общин парламента Канады и праздновать этот день с канадскими азербайджанцами и азербайджанцами мира".

Как сообщает Report, об этом депутат парламента Канады, председатель межпарламентской группы дружбы Канада-Азербайджан Филипп Лоуренс написал в Twitter.

Он также поделился видеороликом своего выступления.