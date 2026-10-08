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    Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminə dair beynəlxalq müzakirələr aparılıb

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2026
    • 17:42
    Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminə dair beynəlxalq müzakirələr aparılıb

    "İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans" keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir "İtkin düşmüş şəxslər məsələsinin həllində etimadın gücləndirilməsi, effektiv mexanizm və həll yollarının inkişaf etdirilməsi" mövzusuna həsr olunub.

    Builki müzakirələrin əsas istiqamətlərindən biri tərəflər arasında etimadın formalaşdırılması və möhkəmləndirilməsi olub.

    Belə ki, iki gün davam edən müzakirələr çərçivəsində itkin düşmüş şəxslər haqqında dolğun məlumatların, o cümlədən kütləvi və fərdi dəfn yerləri barədə mövcud məlumatların təqdim edilməsinin, eləcə də münaqişə tərəflərinin itkinlərin axtarılması, aşkarlanması və identifikasiyası istiqamətində birgə humanitar fəaliyyət imkanlarının müzakirəsinə xüsusi diqqət yetirilib.

    Müxtəlif dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, ekspertlər, ailələr və digər tərəflər bir daha Bakıda bir araya gələrək humanitar əməkdaşlığın konkret nəticələrə çevrilməsi yollarını müzakirə ediblər.

    Xatırladaq ki, konfransın davamı oktyabrın 9-10-da Qarabağda davam edəcək.

    İtkin düşmüş şəxslər Qarabağ
    В Баку обсудили проблему пропавших без вести лиц
    MiniBoss
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