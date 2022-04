İsrailin Azərbaycandakı səfirliyində Holokost qurbanlarının xatirəsi yad edilib. Tədbirdə İsrailin maliyyə naziri Avidqor Liberman iştirak edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin tviter səhifəsindəki paylaşımda deyilir.

“Holokost zamanı qətlə yetirilmiş 6 milyon yəhudini yad edirik. Səfirlik Yom Haşoa günü (Holokost qurbanlarının anım günü) münasibətilə Azərbaycanda tədbir keçirib. Tədbirdə maliyyə naziri Avidqor Liberman da iştirak edib”, - paylaşımda deyilir.