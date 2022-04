Посольство Израиля в Азербайджане чтит память жертв Холокоста, в памятных церемониях принял участие министр финансов Израиля Авигдор Либерман.

Как передает Report, об этом посольство поделилось публикацией в Twitter.

"Мы помним 6 миллионов евреев, убитых во время Холокоста. Посольство провело церемонию в честь Йом Хашоа [День памяти жертв Холокоста] в Азербайджане с участием министра финансов Авидгора Либермана", — говорится в публикации.