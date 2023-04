İsrail səfiri: “Azərbaycanın üç vətəndaşının minaya düşərək həlak olması bizi kədərləndirdi”

“Bu gün Azərbaycanın üç vətəndaşının minaya düşməsi nəticəsində həlak olması xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi”.

“Report” xəbər verir ki, bunu İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik tviter dəki hesabında yazıb.

“Düşüncələrimiz və dualarımız həlak olanların ailələri ilədir.

Azərbaycan xalqına və hökumətinə başsağlığı veririk.

Allah rəhmət eləsin!”, - səfir sosial şəbəkə hesabında qeyd edib.