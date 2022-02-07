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İsrail səfiri Azərbaycan XİN sözçüsü ilə görüşüb

İsrail səfiri Azərbaycan XİN sözçüsü ilə görüşüb İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Leyla Abdullayeva ilə görüşüb.
Xarici siyasət
7 Fevral , 2022 18:44
İsrail səfiri Azərbaycan XİN sözçüsü ilə görüşüb

İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Leyla Abdullayeva ilə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, səfir bu barədə tviter hesabında yazıb.

“Ölkərimiz arasında münasibətləri və ictimai diplomatiyanı müzakirə etdik”, - o bildirib.

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