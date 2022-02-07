İsrail səfiri Azərbaycan XİN sözçüsü ilə görüşüb

İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Leyla Abdullayeva ilə görüşüb.
“Report” xəbər verir ki, səfir bu barədə tviter hesabında yazıb.
“Ölkərimiz arasında münasibətləri və ictimai diplomatiyanı müzakirə etdik”, - o bildirib.
Toni you— George Deek (@GeorgeDeek)
@LAbdullayevaMFAfor a great meeting with stimulating thoughts on the relations between our countries, celebrating 30 years together, and the future of public diplomacy! pic.twitter.com/A9U4gorzEP February 7, 2022