Hikmət Hacıyev: Cənubi Qafqazda artıq de-fakto sülh var

Cənubi Qafqazda artıq de-fakto sülh var.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “X”də yazıb.

O, Antalya Diplomatik Forumunda Cənubi Qafqazla bağlı maraqlı və gərgin panel müzakirələrin keçirildiyini bildirib.