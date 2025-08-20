Haqqımızda

Sofi Laqutt: Azərbaycanla əlaqələri gücləndirmək üçün müzakirələri davam etdirməyi səbirsizliklə gözləyirəm Fransanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Sofi Laqutt iki ölkə arasında əlaqələri gücləndirmək üçün müzakirələr davam etdirməyi səbirsizliklə gözlədiyini bildirib.
Xarici siyasət
20 avqust 2025 11:06
Fransanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Sofi Laqutt iki ölkə arasında əlaqələri gücləndirmək üçün müzakirələr davam etdirməyi səbirsizliklə gözlədiyini bildirib.

"Report" xəbər verir ki, diplomat bu barədə "X"də yazıb.

O, Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayevaya görüşdükləri və Bakıdakı missiyasına hazırlıq ərəfəsində fikir mübadiləsi apardıqlarına görə təşəkkür edib:

"İki ölkə arasında əlaqələri daha da gücləndirmək üçün tezliklə müzakirələrimizi davam etdirməyi səbirsizliklə gözləyirəm!".

İngilis versiyası Sophie Lagoutte: Looking forward to continuing discussions to strengthen ties with Azerbaijan
Rus versiyası Софи Лагут: С нетерпением жду продолжения обсуждений для укрепления связей с Азербайджаном

