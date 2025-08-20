Sofi Laqutt: Azərbaycanla əlaqələri gücləndirmək üçün müzakirələri davam etdirməyi səbirsizliklə gözləyirəm
Fransanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Sofi Laqutt iki ölkə arasında əlaqələri gücləndirmək üçün müzakirələr davam etdirməyi səbirsizliklə gözlədiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, diplomat bu barədə "X"də yazıb.
O, Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayevaya görüşdükləri və Bakıdakı missiyasına hazırlıq ərəfəsində fikir mübadiləsi apardıqlarına görə təşəkkür edib:
"İki ölkə arasında əlaqələri daha da gücləndirmək üçün tezliklə müzakirələrimizi davam etdirməyi səbirsizliklə gözləyirəm!".
Merci chère @LAbdullayevaMFA de votre accueil et de notre échange en vue de ma prochaine mission à Bakou. Je me réjouis de poursuivre bientôt notre discussion au service des liens entre nos deux pays !