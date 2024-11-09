Ərdoğan Bayraq Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, Türkiyə lideri bununla bağlı “X” hesabında paylaşım edib.

“Dostumuz, qardaşımız, tale ortağımız Can Azərbaycanın 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Gününü təbrik edir, əziz qardaşım, Prezident İlham Əliyevin timsalında Azərbaycan xalqına salam və məhəbbətimi göndərirəm”, - paylaşımda qeyd olunub.