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Ərdoğan Bayraq Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Ərdoğan Bayraq Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.
Xarici siyasət
9 Noyabr , 2024 15:25
Ərdoğan Bayraq Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
Rəcəb Tayyib Ərdoğan

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, Türkiyə lideri bununla bağlı “X” hesabında paylaşım edib.

    “Dostumuz, qardaşımız, tale ortağımız Can Azərbaycanın 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Gününü təbrik edir, əziz qardaşım, Prezident İlham Əliyevin timsalında Azərbaycan xalqına salam və məhəbbətimi göndərirəm”, - paylaşımda qeyd olunub.

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    Rus versiyası Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага

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