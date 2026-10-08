İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Dünyaşöhrətli beynəlxalq səyyahların Ağdama səfəri başa çatıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2026
    • 18:12
    Dünyaşöhrətli beynəlxalq səyyahların Ağdama səfəri başa çatıb - YENİLƏNİB

    Dünyaşöhrətli beynəlxalq səyyahların Ağdama səfəri başa çatıb.

    "Report"un Ağdama ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, nüfuzlu MTP (Most Traveled People) klubunun təsisçisi Çarlz Vilinin başçılıq etdiyi beynəlxalq səyahətçilər heyətinə daxil olan 13 ölkəni təmsil edən səyyahlar Ağdam İmarət Kompleksini də ziyarət ediblər.

    Dünyaşöhrətli beynəlxalq səyyahların Ağdam şəhərinə səfəri başlayıb.

    "Report"un Ağdama ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, nüfuzlu MTP (Most Traveled People) klubunun təsisçisi Çarlz Vilinin başçılıq etdiyi beynəlxalq səyahətçilər heyətinə daxil olan 13 ölkəni təmsil edən səyyahlar əvvəlcə Ağdam Cümə Məscidini ziyarət ediblər.

    Qonaqlara Ağdam Cümə Məscidinin tarixi və təbiəti, işğaldan öncə və işğal dövrü barədə məlumat verilib.

    Səyyahlar Ağdam şəhərində işğal zamanı törədilən dağıntılar və işğaldan sonra, şəhərdə aparılan quruculuq işləri, həmçinin digər tarixi və mədəni məkanları ziyarət edəcəklər.

    Dünyaşöhrətli beynəlxalq səyyahların Ağdama səfəri başa çatıb - YENİLƏNİB
    Dünyaşöhrətli beynəlxalq səyyahların Ağdama səfəri başa çatıb - YENİLƏNİB
    Dünyaşöhrətli beynəlxalq səyyahların Ağdama səfəri başa çatıb - YENİLƏNİB
    Dünyaşöhrətli beynəlxalq səyyahların Ağdama səfəri başa çatıb - YENİLƏNİB

    Beynəlxalq Səyyahlar İşğaldan azad edilmiş ərazilər Məscid Ağdam
    Foto
    Завершился визит всемирно известных путешественников в Агдам - ОБНОВЛЕНО
    Foto
    International travelers begin visit to Aghdam
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    19:25
    Video

    "Baku TV" Azərbaycan və Türkmənistan xalqları arasında dostluğu qabardıb

    Xarici siyasət
    19:16

    BTQ Fransada davam edən etirazlarla bağlı bəyanat yayıb

    Xarici siyasət
    19:13
    Video

    "Baku TV": Azərbaycan-Türkmənistan əlaqələri yeni məhələyə qədəm qoyub

    Media
    19:11

    Keniya mətbuatında Azərbaycanla ikitərəfli əlaqələr haqqında silsilə məqalələr dərc olunub

    Xarici siyasət
    19:02

    "İmişli" klubu məşqçisi və şef-skautu ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    19:00

    Səudiyyə Ərəbistanı husilərin 2 raketini zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    18:58
    Video

    "Baku TV": Prezidentin səfərinin əsas istiqamətlərindən biri Mərkəzi Asiya ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsidir

    Media
    18:48

    II Qareginin qardaşı və qardaşı oğlu təqsirli biliniblər

    Region
    18:41
    Foto

    Azərbaycan cüdoçusu Murad Fətiyev dünya çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti