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    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Завершился визит всемирно известных путешественников в Агдам - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    • 08 октября, 2026
    • 18:34
    Завершился визит всемирно известных путешественников в Агдам - ОБНОВЛЕНО

    Завершился визит всемирно известных путешественников из 13 стран в Агдам.

    Как передает корреспондент Report из Агдама, в рамках поездки группа путешественников, входящих в состав международной делегации под руководством основателя престижного клуба MTP (Most Traveled People) Чарльза Вили, также посетила Агдамский комплекс Имарет.

    Начался визит всемирно известных международных путешественников в город Агдам.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдама, путешественники из 13 стран, входящие в состав международной делегации путешественников во главе с основателем престижного клуба MTP (Most Traveled People) Чарльзом Вили, сначала посетили Агдамскую джума-мечеть.

    Гостям была предоставлена информация об истории Агдамской мечети, включая период до оккупации и во время нее.

    Путешественники смогут увидеть разрушения в городе, оставшиеся с периода оккупации, а также оценить восстановительные работы, проводимые в Агдаме после его освобождения. Кроме того, они смогут посетить другие исторические и культурные достопримечательности.

    Завершился визит всемирно известных путешественников в Агдам - ОБНОВЛЕНО
    Завершился визит всемирно известных путешественников в Агдам - ОБНОВЛЕНО
    Завершился визит всемирно известных путешественников в Агдам - ОБНОВЛЕНО
    Завершился визит всемирно известных путешественников в Агдам - ОБНОВЛЕНО

    Международные путешественники Агдам
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