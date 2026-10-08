Завершился визит всемирно известных путешественников в Агдам - ОБНОВЛЕНО

Завершился визит всемирно известных путешественников из 13 стран в Агдам.

Как передает корреспондент Report из Агдама, в рамках поездки группа путешественников, входящих в состав международной делегации под руководством основателя престижного клуба MTP (Most Traveled People) Чарльза Вили, также посетила Агдамский комплекс Имарет.

17:36

Начался визит всемирно известных международных путешественников в город Агдам.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, путешественники из 13 стран, входящие в состав международной делегации путешественников во главе с основателем престижного клуба MTP (Most Traveled People) Чарльзом Вили, сначала посетили Агдамскую джума-мечеть.

Гостям была предоставлена информация об истории Агдамской мечети, включая период до оккупации и во время нее.

Путешественники смогут увидеть разрушения в городе, оставшиеся с периода оккупации, а также оценить восстановительные работы, проводимые в Агдаме после его освобождения. Кроме того, они смогут посетить другие исторические и культурные достопримечательности.