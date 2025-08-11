Düjarrik: Birgə Bəyannamə Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşmasında mühüm mərhələdir

Haqqımızda

11 avqust 2025 20:55
Vaşinqtonda Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan liderlərinin imzaladığı Birgə Bəyannamə Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşmasında mühüm mərhələ kimi qiymətləndirilir.

“Report”un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bunu BMT Baş katibinin sözçüsü Stefan Dujarrik jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

“Həftəsonu biz Baş katibin cümə günü Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan, həmçinin ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəfindən imzalanmış hərtərəfli birgə bəyanatı alqışladığını bildirən açıqlama yaydıq. Baş katib onların dialoqu davam etdirmək və etimad yaratmaq öhdəliklərini, həmçinin bu irəliləyişin əldə olunmasında Trampın səylərini yüksək qiymətləndirdi. O, Cənubi Qafqazda davamlı sülhün irəliləməsi üçün göstərilən bütün səylərə BMT-nin güclü dəstəyini bir daha təsdiqlədi”, – sözçü əlavə edib.

Rus versiyası Дюжаррик: Совместная декларация является важным этапом в нормализации отношений между Баку и Ереваном

