ABŞ Azərbaycana qarşı 907-ci düzəlişin fəaliyyətinin dayandırılması haqqında Memorandumun mətnini dərc edib

ABŞ Federal hökumətinin rəsmi jurnalı olan “Federal Register”də ABŞ Prezidenti Donald Trampın 2025-ci il avqustun 8-də imzaladığı "Azadlığa Dəstək Aktı"na 907 saylı düzəlişin fəaliyyətinin dayandırılması haqqında Memorandum dərc edilib.
"Report" xəbər verir ki, sənəd ABŞ Federal Hökumətinin rəsmi jurnalı olan Federal Reyestrdə dərc olunub və burada federal qurumlar və prezident tərəfindən qəbul edilmiş qaydalar, bildirişlər və digər sənədlər yer alıb.
"Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konstitusiyası və qanunları, o cümlədən 2002-ci il Xarici Əməliyyatların Maliyyələşdirilməsi, İxrac Maliyyələşdirilməsi və Əlaqəli Proqramlar Aktının II bölməsi (107-115 saylı Qanun) tərəfindən mənə verilən səlahiyyətlər əsasında, bununla Azərbaycana qarşı Azadlığa Dəstək Aktının 907-ci düzəlişinin (102-511 saylı Qanun) dayandırılmasının
- Birləşmiş Ştatların beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə səylərini dəstəkləmək üçün zəruri olduğunu;
- Birləşmiş Ştatların Silahlı Qüvvələrinin və ya beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə koalisiya tərəfdaşlarının döyüş hazırlığını dəstəkləmək üçün zəruri olduğunu;
- Azərbaycanın sərhəd təhlükəsizliyi üçün vacib olduğunu;
- Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh nizamlanması üzrə danışıqlar üçün cari səylərə xələl gətirməyəcəyini və ya mane olmayacağını və Ermənistana qarşı hücum məqsədləri üçün istifadə edilməyəcəyini müəyyən edir və təsdiq edirəm.
Müvafiq olaraq, bu qərarla mən Azadlığa Dəstək Aktının 907-ci düzəlişinin müddəalarının tətbiqindən imtinanı uzadıram", - sənədin mətnində deyilir.
Tramp ABŞ-ın dövlət katibi Marko Rubioya bu qərarı Federal Reyestrdə dərc etməyi və bu qərarı və izahedici qeydi Konqresin müvafiq komitələrinə göndərməyi tapşırıb.