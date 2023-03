Ceyhun Bayramov: "Mart soyqırımı kimi cinayətlərin təkrarlanmaması üçün cəzasızlığa son qoyulmasının vacibliyini bir daha bildiririk"

"Mart soyqırımı kimi cinayətlərin təkrarlanmaması üçün cəzasızlığa son qoyulmasının vacibliyini bir daha bildiririk".

"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov tviterdə yazıb.

O xatırladıb ki, minlərlə azərbaycanlının ermənilər tərəfindən etnik zəmində öldürüldüyü Mart qırğınından 105 il ötür:

"Biz bu gün ermənilərin soyqırımı siyasətinin qurbanlarını anırıq".