Konqonun xarici işlər naziri Azərbaycanda səfərdədir

Konqonun xarici işlər naziri Jan-Klod Qakosso (Jean-Claude Gakosso) Azərbaycanda səfərdədir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, onu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov qarşılayıb.