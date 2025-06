Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Keniyaya səfəri çərçivəsində bu ölkənin Milli Assambleyasının sədri Moses Vetanq'ula ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN başçısı "X" səhifəsində yazıb.

Bildirilib ki, ikitərəfli münasibətlərdə parlament diplomatiyasının böyük əhəmiyyət daşıdığı və bunun qarşılıqlı anlaşma, ortaq dəyərlər və uzunmüddətli tərəfdaşlıq üçün yol açdığı vurğulanıb.

Həmçinin parlament diplomatiyası vasitəsilə qanunverici orqanlar arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunub.