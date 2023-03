Ceyhun Bayramov: “İsrailin müdafiə naziri ilə görüşdə ikitərəfli əməkdaşlığımızı daha da gücləndirmək istəyimizi bəyan etdik”

“İsrailin müdafiə naziri Yoav Qalantla görüşümdə ikitərəfli əməkdaşlığımızı daha da gücləndirmək istəyimizi bir daha bəyan etdik”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov tviterdə yazıb.

O, Y.Qalantla müdafiə sahəsində əməkdaşlıq, həmçinin regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etdiyini bildirib.