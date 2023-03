Ceyhun Bayramov İsrail Prezidentinə təşəkkür edib

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İsrail Prezidenti İsaaq Hersoqa qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edib.

“Report” xəbər verir ki, o bu barədə tviterdə yazıb.

“İsrailə rəsmi səfərim çərçivəsində Azərbaycanla İsrail arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın hazırkı səviyyəsindən məmnunluq ifadə olundu”, - nazir bildirib.

Qeyd edək ki, bu gün İsrail Prezidenti Ceyhun Bayramovu qəbul edib.