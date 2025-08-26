Haqqımızda

Ceyhun Bayramov Ermənistanın cari ilin yanvarın sonunadək sülh sazişinin hansı müddəalarına razılıq vermədiyini açıqlayıb

Ermənistan cari ilin yanvarın sonunadək, Donald Tramp administrasiyası fəaliyyətə başlayanadək və keçmiş administrasiya dövründə sülh sazişinin müəyyən müddəaları ilə bağlı öhdəliklərə razılıq vermirdi.
Xarici siyasət
26 avqust 2025 15:42
Ceyhun Bayramov Ermənistanın cari ilin yanvarın sonunadək sülh sazişinin hansı müddəalarına razılıq vermədiyini açıqlayıb
Ceyhun Bayramov

Ermənistan cari ilin yanvarın sonunadək, Donald Tramp administrasiyası fəaliyyətə başlayanadək və keçmiş administrasiya dövründə sülh sazişinin müəyyən müddəaları ilə bağlı öhdəliklərə razılıq vermirdi.

"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Nazirlər Kabinetində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vaşinqton səfərinə həsr olunan xüsusi iclasda çıxışı zamanı deyib.

Onun sözlərinə görə, bunlar sərhəddə hansısa üçüncü tərəf qüvvələrinin yerləşdirilməməsi və məhkəmə iddialarının geri çəkilməsi ilə bağlı öhdəliklər idi. Ancaq Ermənistan sonradan mövqeyini dəyişdi.

İngilis versiyası Bayramov: Armenia didn't agree with number of provisions of peace treaty before Trump administration came to power
Rus versiyası Байрамов: Армения не соглашалась с рядом положений мирного договора до прихода к власти администрации Трампа

Son xəbərlər

