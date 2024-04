Ceyhun Bayramov çexiyalı həmkarı ilə görüşüb

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov çexiyalı həmkarı Yan Lipavski (Jan Lipavsky) ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

Qeyd edək ki, Ceyhun Bayramov Çex Respublikasında rəsmi səfərdədir.