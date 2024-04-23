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Главы МИД Азербайджана и Чехии обсудили подготовку к COP29

Главы МИД Азербайджана и Чехии обсудили подготовку к COP29 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Чехию встретился с главой МИД этой страны Яном Липавским.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 12:55
Главы МИД Азербайджана и Чехии обсудили подготовку к COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу в расширенном составе со своим чешским коллегой Яном Липавским.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития политического, экономического, энергетического, гуманитарного сотрудничества между странами, а также обменялись мнениями о международных и региональных событиях.

Также были рассмотрены возможности сотрудничества и партнерства в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СOP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре.

12:19

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Чехию встретился с главой МИД этой страны Яном Липавским.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В рамках визита также запланированы встречи Джейхуна Байрамова и с другими высокопоставленными лицами Чехии.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with his Czech counterpart
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov çexiyalı həmkarı ilə görüşüb

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