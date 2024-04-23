Главы МИД Азербайджана и Чехии обсудили подготовку к COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу в расширенном составе со своим чешским коллегой Яном Липавским.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития политического, экономического, энергетического, гуманитарного сотрудничества между странами, а также обменялись мнениями о международных и региональных событиях.
Также были рассмотрены возможности сотрудничества и партнерства в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СOP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Чехию встретился с главой МИД этой страны Яном Липавским.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.
В рамках визита также запланированы встречи Джейхуна Байрамова и с другими высокопоставленными лицами Чехии.