Главы МИД Азербайджана и Чехии обсудили подготовку к COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Чехию встретился с главой МИД этой страны Яном Липавским.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу в расширенном составе со своим чешским коллегой Яном Липавским.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития политического, экономического, энергетического, гуманитарного сотрудничества между странами, а также обменялись мнениями о международных и региональных событиях.

Также были рассмотрены возможности сотрудничества и партнерства в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СOP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре.

12:19

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Чехию встретился с главой МИД этой страны Яном Липавским.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В рамках визита также запланированы встречи Джейхуна Байрамова и с другими высокопоставленными лицами Чехии.