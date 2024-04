Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Çexiyaya rəsmi səfəri çərçivəsində beyin mərkəzləri ilə görüşdə çıxış edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) bildirilib.

Qeyd olunub ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma, regionda reabilitasiya prosesi, Azərbaycanın müxtəlif platformalara, o cümlədən, COP29-a sədrliyi barədə danışıb.

O həmçinin rəsmi Bakının xarici siyasət prioritetləri barədə məlumat verib.