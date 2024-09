Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyasında iştirak edib

"Azərbaycan 2019-2023-cü illərdə Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi, habelə Hərəkatın səmərəliliyinin artırılması istiqamətində davamlı səyləri və təşəbbüsləri ilə yanaşı, Qoşulmama Hərəkatı Troykasının fəal üzvü kimi Hərəkatın rolunun və əhəmiyyətinin daha da artırılmasına sadiq qalır. Azərbaycan hesab edir ki, Fələstin məsələsinin bütün aspektlərdə ədalətli və davamlı həlli BMT-nin müvafiq qətnamələrinə, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq həll edilənə qədər Hərəkatın gündəliyində prioritet olaraq qalmalıdır", - deyə paylaşımda qeyd edilib.

On the sidelines of high-level week of #UNGA79 , @Bayramov_Jeyhun , Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan attended and delivered remarks at NAM Ministerial Meeting organized by @NAM_Uganda under the theme of “Protecting the civilians during armed conflicts: Solidarity with… pic.twitter.com/Shd0P0rp7Y