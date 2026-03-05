İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Bahar Muradova: İranın Naxçıvana hücumu ilə Azərbaycanı münaqişəyə cəlb etmək cəhdi uğursuz olacaq

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 17:58
    Bahar Muradova: İranın Naxçıvana hücumu ilə Azərbaycanı münaqişəyə cəlb etmək cəhdi uğursuz olacaq

    İranın Naxçıvana hücumu ilə Azərbaycanı münaqişəyə cəlb etmək cəhdi uğursuz olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova "Qərbi azərbaycanıların milli geyim irsi" adlı albom-kitabın və eyniadlı dəfilənin təqdimat mərasimində deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan daim öz kimliyini və milli dəyərlərini qorumağı bacarıb:

    "Bu əməli törədənlər peşman olacaq. Ümid edirik ki, regionda genişlənən müharibə Azərbaycana sıçramayacaq və ölkə daxilindəki sülhü qoruyub saxlaya biləcəyik. Sülhün qonşu ölkəyə gəlməsini də istəyirik. Çünki orada yaşayan soydaşlarımız, onların mədəni və ədəbi irsi, tarixi var".

    Bahar Muradova Naxçıvan aeroportuna dron hücumu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi

    Son xəbərlər

    18:10

    Ukraynalı deputat Naxçıvana dron hücumu haqqında: Bakının təhlükəsizliyi sabah Avropanın təhlükəsizliyidir

    Xarici siyasət
    18:08
    Video

    İran və regiondakı hadisələrlə bağlı "Baku TV" və "Haber Global" birgə yayım edəcək

    Media
    18:08

    Estoniya İranın hücumları fonunda Azərbaycanı dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    18:02

    Sunniya Durrani-Camal: "Azərbaycan regionlar arasında strateji enerji körpüsü rolunda möhkəmlənib"

    Energetika
    18:02

    Moldova parlamentinin deputatı: Azərbaycana qarşı barbar hücumunu pisləyirik

    Xarici siyasət
    17:58

    Bahar Muradova: İranın Naxçıvana hücumu ilə Azərbaycanı münaqişəyə cəlb etmək cəhdi uğursuz olacaq

    Xarici siyasət
    17:56

    Livan İran vətəndaşları üçün vizasız rejimi ləğv etmək qərarına gəlib

    Digər ölkələr
    17:51

    Moldovanın xarici işlər naziri Azərbaycana gələcək

    Xarici siyasət
    17:51

    İsrail Əlborz əyalətində İran qərargahına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti