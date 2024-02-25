Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Ermənistanın Xocalıda törətdiyi ən böyük qırğından 32 il ötür. Qəddarlıq zamanı vəhşicəsinə öldürülən insanları ehtiramla anırıq. Bu soyqırımı törədənlər cavab verməlidirlər!"
32 years pass since the largest massacre committed by Armenia during the aggression against Azerbaijan in— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun)
#Khojaly.
We honor all our Martyrs who were brutally killed during these atrocities.
The perpetrators of this mass murder must be held accountable!
#NeverAgain pic.twitter.com/kBoxApanwP February 25, 2024