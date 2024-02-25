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Ceyhun Bayramov Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Ceyhun Bayramov Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.
Xarici siyasət
25 Fevral , 2024 18:08
Ceyhun Bayramov Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
Ceyhun Bayramov

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Ermənistanın Xocalıda törətdiyi ən böyük qırğından 32 il ötür. Qəddarlıq zamanı vəhşicəsinə öldürülən insanları ehtiramla anırıq. Bu soyqırımı törədənlər cavab verməlidirlər!"

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Rus versiyası Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида

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