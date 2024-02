Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Ermənistanın Xocalıda törətdiyi ən böyük qırğından 32 il ötür. Qəddarlıq zamanı vəhşicəsinə öldürülən insanları ehtiramla anırıq. Bu soyqırımı törədənlər cavab verməlidirlər!"