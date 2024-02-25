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Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
25 февраля 2024 г. 18:24
Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Прошло 32 года со дня крупнейшей резни, совершенной Арменией в Ходжалы. Мы чтим память всех наших шехидов, которые были зверски убиты во время этих злодеяний. Виновные в этом массовом убийстве должны быть привлечены к ответственности!"

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Xocalı soyqırımını törədənlər cavab verməlidirlər

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