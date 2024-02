Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report , в публикации говорится:

"Прошло 32 года со дня крупнейшей резни, совершенной Арменией в Ходжалы. Мы чтим память всех наших шехидов, которые были зверски убиты во время этих злодеяний. Виновные в этом массовом убийстве должны быть привлечены к ответственности!"