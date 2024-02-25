Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцидаМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
"Прошло 32 года со дня крупнейшей резни, совершенной Арменией в Ходжалы. Мы чтим память всех наших шехидов, которые были зверски убиты во время этих злодеяний. Виновные в этом массовом убийстве должны быть привлечены к ответственности!"
32 years pass since the largest massacre committed by Armenia during the aggression against Azerbaijan in #Khojaly.
We honor all our Martyrs who were brutally killed during these atrocities.