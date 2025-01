Azərbaycan XİN Qəzzada atəşkəs elanını alqışlayıb

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qəzzada atəşkəs və girov mübadiləsi razılaşmasının elanını alqışlayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN "X" hesabında məlumat yayıb.

"Ümid edirik ki, bütün tərəflər razılaşmaya hörmət edəcək və əziyyətə son qoyulacaq. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq İsrail-Fələstin münaqişəsinin iki dövlət prinsipi əsasında həllini dəstəkləyir və bu məqsədə doğru beynəlxalq ictimaiyyətlə işləməyə davam edəcək", - paylaşımda qeyd olunub.

Azerbaijan welcomes the announcement of a ceasefire and hostage agreement in Gaza.



We hope all parties will respect the agreement and sufferings will be ended.



Azerbaijan supports the two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict in line with respective UNSC…