Азербайджан поприветствовал достигнутое перемирие в Газе

Азербайджан приветствует договоренность о прекращении огня и освобождении заложников между сторона конфликта в секторе Газа.

Азербайджан приветствует договоренность о прекращении огня и освобождении заложников между сторонами конфликта в секторе Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана на странице в социальной сети "Х".

"Надеемся, что все стороны будут соблюдать соглашение и страдания [мирных жителей] прекратятся.

Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств согласно соответствующим резолюциям СБ ООН и будет продолжать работать с международным сообществом для достижения этой цели", - говорится в сообщении.