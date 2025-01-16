Азербайджан поприветствовал достигнутое перемирие в Газе

Азербайджан приветствует договоренность о прекращении огня и освобождении заложников между сторонами конфликта в секторе Газа.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана на странице в социальной сети "Х".
"Надеемся, что все стороны будут соблюдать соглашение и страдания [мирных жителей] прекратятся.
Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств согласно соответствующим резолюциям СБ ООН и будет продолжать работать с международным сообществом для достижения этой цели", - говорится в сообщении.
Azerbaijan welcomes the announcement of a ceasefire and hostage agreement in Gaza.
We hope all parties will respect the agreement and sufferings will be ended.
Azerbaijan supports the two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict in line with respective UNSC…