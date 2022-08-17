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Azərbaycan XİN İndoneziyanı təbrik edib

Azərbaycan XİN İndoneziyanı təbrik edib Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İndoneziyanı ölkənin Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
Xarici siyasət
17 Avqust , 2022 09:43
Azərbaycan XİN İndoneziyanı təbrik edib

Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İndoneziyanı ölkənin Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin tviter səhifəsində paylaşım edilib.

“İndoneziyanın Milli Günü münasibətilə İndoneziya hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı və səmimi təbriklərimizi bildiririk. Milli bayramınız mübarək, İndoneziya!”, - paylaşımda qeyd olunub.

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İngilis versiyası Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Indonesia

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