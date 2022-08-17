Azərbaycan XİN İndoneziyanı təbrik edib

Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İndoneziyanı ölkənin Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin
“İndoneziyanın Milli Günü münasibətilə İndoneziya hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı və səmimi təbriklərimizi bildiririk. Milli bayramınız mübarək, İndoneziya!”, - paylaşımda qeyd olunub.
On the occasion of the— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
#NationalDayof the Republic of Indonesia, we express our best wishes & sincere congratulations to the Government and People of #Indonesia.
Happy National Day, Indonesia!
pic.twitter.com/LzcgXBp78U August 17, 2022