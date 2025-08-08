Azərbaycan XİN: Gürcüstandakı münaqişənin ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında həllinin tərəfdarıyıq

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstandakı münaqişənin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında sülh yolu ilə həllini dəstəklədiyini bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin "X" hesabında yazılıb.
"Azərbaycan Gürcüstan ilə yaxın tərəfdaşlıq və qonşuluq münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verir", - deyə bildirilib.
Xatırladaq ki, 2008-ci il avqustun 8-də Rusiya Gürcüstana hərbi müdaxilə edib.
