Haqqımızda

Azərbaycan XİN: Gürcüstandakı münaqişənin ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında həllinin tərəfdarıyıq

Azərbaycan XİN: Gürcüstandakı münaqişənin ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında həllinin tərəfdarıyıq Gürcüstandakı münaqişənin ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında həllinin tərəfdarıyıq
Xarici siyasət
8 avqust 2025 16:37
Azərbaycan XİN: Gürcüstandakı münaqişənin ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında həllinin tərəfdarıyıq

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstandakı münaqişənin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında sülh yolu ilə həllini dəstəklədiyini bəyan edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin "X" hesabında yazılıb.

"Azərbaycan Gürcüstan ilə yaxın tərəfdaşlıq və qonşuluq münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verir", - deyə bildirilib.

Xatırladaq ki, 2008-ci il avqustun 8-də Rusiya Gürcüstana hərbi müdaxilə edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Azerbaijan’s Foreign Ministry: Baku supports resolution of conflict in Georgia based on principle of territorial integrity
Rus versiyası МИД Азербайджана: Баку выступает за разрешение конфликта в Грузии на основе принципа территориальной целостности

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Bu gün ABŞ-də keçiriləcək üçtərəfli görüş Azərbaycan diplomatiyasının qələbəsidir - RƏY
Bu gün ABŞ-də keçiriləcək üçtərəfli görüş Azərbaycan diplomatiyasının qələbəsidir - RƏY
8 avqust 2025 17:25
Azərbaycan Qırğızıstanla qarşılıqlı investisiyaları artırmağı müzakirə edib
Azərbaycan Qırğızıstanla qarşılıqlı investisiyaları artırmağı müzakirə edib
8 avqust 2025 16:43
Azərbaycan liderinin uzaqgörən xarici siyasəti nəticəsində bir çoxlarının mümkünsüz hesab etdiyi uğurlara nail olunur - RƏY
Azərbaycan liderinin uzaqgörən xarici siyasəti nəticəsində bir çoxlarının mümkünsüz hesab etdiyi uğurlara nail olunur - RƏY
8 avqust 2025 15:31
İsrail səfiri Azərbaycanın yəhudi icmalarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirib
İsrail səfiri Azərbaycanın yəhudi icmalarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirib
8 avqust 2025 15:27
Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması üçün Tramp administrasiyası yekdil fikir nümayiş etdirir - RƏY
Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması üçün Tramp administrasiyası yekdil fikir nümayiş etdirir - RƏY
8 avqust 2025 14:46
Fərhad Məmmədov Vaşinqton görüşü haqqında: Keçmişlə bağlı bir çox mövzular bağlanır
Fərhad Məmmədov Vaşinqton görüşü haqqında: Keçmişlə bağlı bir çox mövzular bağlanır
8 avqust 2025 12:46
Marko Rubio: Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanacaq razılaşma sülh sazişi üçün başlanğıc olacaq
Marko Rubio: Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanacaq razılaşma sülh sazişi üçün başlanğıc olacaq
8 avqust 2025 09:38
Tramp: Avqustun 8-i Azərbaycan, Ermənistan, ABŞ və dünya üçün tarixi gün olacaq
Tramp: Avqustun 8-i Azərbaycan, Ermənistan, ABŞ və dünya üçün tarixi gün olacaq
8 avqust 2025 03:13
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi